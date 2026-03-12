Війна вступила у нову стадію, – Сирський окреслив головні виклики для України

Війна вступила у нову стадію. Щоб перемогти, Україні потрібно нарощувати темп розробки ефективних безпілотних систем, їх закупівлі для війська та використання на полі бою.

Про це у своєму фейсбуці написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що сказав Сирський про зміни у війні?

Олександр Сирський зазначив, що на нараді з питань розвитку безпілотних систем розвідка доповіла, що цього року росіяни прискорюють створення підрозділів БпЛА. Таким чином окупанти хочуть вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу й території.

До 1 квітня у Росії запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Загалом, у лютому нашими безпілотниками було уражено понад 105,2 тисячі цілей противника. З них чверть – на рахунку угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ,

– сказав генерал.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Сили оборони й надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу.

"Розвиваємо власний напрямок FPV-дронів на оптоволоконному управлінні. Нашими безпілотниками за місяць уражено близько 4,2 тис. позицій пілотів противника", – пояснив Сирський.

Які ще інновації впроваджують у ЗСУ для протидії ворогу?

Окрім того, Олександр Сирський зауважив, що для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах Збройних Сил створюють взводи перехоплювачів БпЛА.

Їхнє завдання – знищення FPV-дронів, квадрокоптерів, ударних безпілотників противника, поліпшення логістики для наших військ. Застосовуються антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети тощо,

– написав генерал.

Окремо головнокомандувач ЗСУ наголосив на важливості розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів. Так, за минулий місяць ці комплекси виконали понад 2,3 тисячі завдань – переважно логістичних, але є також інженерні та бойові.

"Крім того, під час наради заслухав доповіді з питань розвитку РЕБ, підготовки пілотів БпАК та дронів-перехоплювачів. Поставив нові завдання щодо розвитку структур безпілотних систем. Віддав розпорядження щодо розв'язання проблемних питань та забезпечення підрозділів і навчальних центрів", – зазначив Сирський.

Він також підкреслив, що корисно було почути живі, змістовні доповіді представників бойових підрозділів, які ділилися досвідом застосування і розвитку колісних НРК та ударних БпЛА літакового типу, "крил-камікадзе" тощо.

Дякую воїнам за результативність, самовідданість, креативний підхід до роботи. Все, що полегшує життя піхотинця, потрібно впроваджувати у війська, і в цьому контексті нарощення безпілотних систем – наше завдання номер один,

– резюмував головнокомандувач ЗСУ.

