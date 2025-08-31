Росіяни нібито окупували село Дачне на Дніпропетровщині: як виглядає населений пункт
- Напередодні начальник генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов заявив про захоплення села Дачне.
- 31 серпня українські військові показали, як виглядає населений пункт у Дніпропетровській області.
Нещодавно начальник генерального штабу ЗС Росії Валерій Герасимов у своїй доповіді заявив про захоплення села Дачного Дніпропетровської області. Українські військові показали, як населений пункт виглядає нині.
У неділю, 31 серпня, відповідне відео поширили воїни 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як виглядає село Дачне?
Нагадаємо, український генштаб спростував окупацію населеного пункту Дачне ще 10 серпня. Тоді військові закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Захисники показали Дачне на Дніпропетровщині: дивіться відео
Напередодні, 8 серпня, у DeepState додали в оновлення мапи уточнення – збільшення червоної зони в районі села. Тоді ворожі війська фіксували на протилежному березі річки Вовча, вони постійно тиснули у східному районі зі сторони Новоукраїнки. Однак основну частину Дачного відносили до сірої зони.
Що відбувається поблизу Дачного: дивіться на карті
Ситуація на Дніпропетровщині: останні новини
- 31 серпня аналітики DeepState опублікували оновлення мапи бойових дій. За їхніми даними, російські загарбники просунулися поблизу Маліївки – села в Синельниківському районі Дніпропетровської області.
- За даними ISW, на Дніпропетровщині окупанти використовують тактику інфільтрації – подібну до тієї, що була застосована поблизу Добропілля на початку серпня.
- 26 серпня Генштаб ЗСУ повідомив – Сили оборони зупинили просування загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, натомість у районі села Новогеоргіївка тривають активні бойові дії.