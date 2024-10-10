Бої на Куп'янському та шалені втрати Росії на Покровському напрямку: огляд ситуації на фронті

Станом на вечір четверга, 10 жовтня, на фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень. Найгарячіше наразі на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках.

У четвер росіяни атакували Україну 15 ракетами, 75 КАБами, 635 дронами-каміказде, а також здійснили понад 3400 обстрілів позицій ЗСУ і ближніх населених пунктів. Таку оперативну інформацію станом на 22:00 10 жовтня опублікував Генштаб.

Дивіться також Бояться не лише надводних дронів: чим окупанти панічно укріплюють Кримський міст

Яка ситуація на Харківщині

За даними Генштабу, 10 жовтня на Харківському напрямку Росія атакувала 4 рази поблизу Вовчанська та Тихого.

"За наявною інформацією, сьогодні втрати противника на напрямку склали 63 військовослужбовці вбитими та пораненими, три знищених артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, вертоліт Мі-8, 14 БпЛА та чотири автомобілі. Також українські воїни пошкодили три артсистеми, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки", – прозвітували у Генштабі.

Складною є ситуація на Куп'янському напрямку. Там за добу зафіксовано 12 спроб росіян просунутися до українських позицій поблизу Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки.

Сім атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються в п'яти локаціях,

– кажуть військові.

На Куп'янському напрямку тривають бої: дивіться на карті

Ще складнішою є обстановка на Лиманському напрямку. Там російська армія 30 разів атакувала неподалік Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Наразі ще триває 4 боєзіткнення. На щастя, решту атак українські оборонці зупинили.

Яка ситуація на Донеччині

"На Сіверському напрямку ворог чотири рази упродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам'янського", – кажуть у Генштабі.

Щодо Краматорському напрямку, то там було 7 бойових зіткнень. Зупинено уже 6 атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок. Наразі триває бій біля Часового Яру.

7 разів росіяни атакували і на Торецькому напрямку. Сталося це поблизу Торецька та Щербинівки. ЗСУ відбили уже 4 атаки, ще 3 – тривають досі.

3 боєзіткнення тривають на Торецькому напрямку: дивіться на карті

Непростою була ситуація на Покровському напрямку – там було 18 атак, 17 з яких відбито поблизу населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове. Наразі триває ще 1 атака.

"За попередньою інформацією, сьогодні (10 жовтня – 24 Канал) наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 250 окупантів, 103 з них – безповоротно. Знищено 12 артсистем, дві одиниці РСЗВ "Град", чотири бойові броньовані машини та 11 автомобілів, також пошкоджено РСЗВ, шість ББМ та п'ять одиниць автомобільної техніки окупантів", – прозвітували у Генштабі.

Також 15 атак було на Курахівському напрямку. Найбільш активними росіяни були біля Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. Там ЗСУ відбили 13 атак. Триває ще 2 боєзіткнення.

На Времівському напрямку Сили оборони відбили 9 російських атак. Там ворог намагається просуватися до Богоявленки.

Яка ситуація на Півдні

Були також 2 атаки на Оріхівському напрямку поблизу Малої Токмачки та Роботиного, але росіяни отримали там гідну відсіч.

Також невдалі спроби в окупантів були на Придніпровському напрямку.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири невдалі спроби штурмів здійснено агресором протягом дня,

– розповіли у Генштабі.

4 рази росіяни намагалися атакувати Придніпровський напрямок: дивіться на карті