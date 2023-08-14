Росіяни намагаються відвоювати втрачені позиції по всьому фронту: карта боїв за 14 серпня

Російські військові намагаються відновити втрачене положення на ділянках фронту, де наступають українські бійці. Також ворог веде наступ на Куп'янському напрямку.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 33 бойові зіткнення. Епіцентром гарячих бойових дій залишається Схід.

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Росіяни намагаються повернути Кліщіївку, Старомайорське та Роботине

противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Андріївки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам'янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Кислівка Харківської області.

Карта боїв у районі Андріївки

противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

Карта боїв у районі Авдіївки

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта боїв за Мар'їнку

ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта боїв у районі Старомайорського

ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі східніше Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного, Чарівного, П'ятихаток Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

Карта боїв біля Роботиного

противник завдав авіаційних ударів в районах Зеленого Гаю, Одрадокам'янки, Білозерки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.