У розвідці розповіли, які ракети ще залишились на озброєнні у росії

росія щодня обстрілює Україну ракетами. Однак більшу частину свого запасу окупанти уже вичерпали.

Про це заявив представник Головного управління розвідки міноборони Вадим Скібіцький під час брифінгу в Media Center Ukraine, повідомляє 24 канал. Брак крилатих ракет для комплексів "Іскандер" зараз дуже помітний.

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Скільки ракет залишилося у росіян

Вадим Скібіцький заявив, що росія за час повномасштабного вторгнення використала 55 – 60% запасів крилатих ракет ("Іскандер", "Калібр") та ракет повітряного базування "(Х-101, Х-555).

Найменше запасів в окупантів залишилося серед ракет "Іскандер". Зараз навіть помітно, що росіяни все рідше використовують їх для атак.

Проблемою для окупантів, як зауважив Скібіцький, є те, що ракети, які застосовують росіяни у війні, є досить новим для них озброєнням. Для їхнього виробництва використовувати іноземні деталі, які зараз через санкції вони не можуть отримати.

Водночас у росіян досі чималий запас старого радянського озброєння – техніки та боєприпасів. Серед них і ракети Х-22, які окупанти вже двічі запускали з території Білорусі. Зараз навіть чимало техніки знімають з консервації та відправляють до України.

Запаси радянського озброєння у росії дуже великі, тому Скібіцький зазначив, що точно підрахувати, скільки ще зброї залишилося у ворога, надзвичайно складно.

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росія щодня доводить що є терористом, обстрілюючи ракетами чи реактивними системами залпового вогню українські міста та села. Передбачити, куди битиме росія – неможливо. Тому в жодному разі не ігноруйте повітряну тривогу та прямуйте в укриття, якщо ви почули сирену.