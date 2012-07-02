США зупинили поставки Україні ракет ППО та боєприпасів: хронологія 1225 дня війни
Росія продовжує невпинно атакувати мирні українські міста та тисне на фронті. Водночас воїни ЗСУ дають гідну відсіч окупантам, щоб витіснити їх з української території.
Про головні події на фронті, російські обстріли, здобутки України на міжнародній арені та втрати окупантів – читайте в хронології 24 Каналу.
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У вівторок, 1 липня, Кабінет міністрів Латвії затвердив передачу Україні 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншої військової техніки. Я переконаний, що наші броньовані машини Patria допоможуть Збройним силам України в боротьбі проти агресора. Ми продовжимо підтримувати Україну і в майбутньому – як цього року, так і наступного року ми надамо Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від нашого валового внутрішнього продукту, Журналісти "Крим. Реалії" за два місяці виявили 106 нових некрологів жителів окупованого півострова, які воювали проти України на боці Росії. Зауважимо, що із цієї загальної кількості 33 особи загинули до 2025 року, ще 20 – до травня 2025 року. Водночас станом на сьогодні підтверджено, що найбільше кримчан загинуло у 2024 році – 494. Це на 100 більше, ніж у 2023 році. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що за червень росіяни здійснили 2 593 удари по регіону, внаслідок чого загинули 12 мирних жителів, серед них 2 дитини. Крім того, поранень зазнали 78 людей, з них 10 дітей. Наймасштабніші атаки були здійснені на Сумську, Верхньосироватську, Лебединську, Путивльську громади. Politico пише, що Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через занепокоєння щодо низьких запасів зброї США. Джерела кажуть, що початкове рішення про призупинення частини допомоги, обіцяної за часів адміністрації Джо Байдена, прийняли ще на початку червня. Проте воно набуває чинності лише зараз, оскільки Україна відбиває одні з найбільших російських ракетних та безпілотних обстрілів по цивільних цілях у Києві та інших місцях. Крок Пентагону щодо зупинки деяких поставок викликав побоювання серед союзників України в Конгресі, що держава стане вразливою до подальших російських авіаударів. За даними Ізмаїльської РДА, росіяни атакували Вилківську територіальну громаду. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура. На щастя, минулося без постраждалих.
Латвія передасть Україні бронетранспортери Patria
– заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
На війні проти України за два місяці загинуло ще понад 100 жителів Криму
Скільки людей на Сумщині загинуло та постраждало внаслідок російських атак
Пентагон зупинив поставки ракет ППО й інших боєприпасів до України
Росіяни атакували Одещину "Шахедами"
У вівторок, 1 липня, Кабінет міністрів Латвії затвердив передачу Україні 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншої військової техніки.
Я переконаний, що наші броньовані машини Patria допоможуть Збройним силам України в боротьбі проти агресора. Ми продовжимо підтримувати Україну і в майбутньому – як цього року, так і наступного року ми надамо Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від нашого валового внутрішнього продукту,
Журналісти "Крим. Реалії" за два місяці виявили 106 нових некрологів жителів окупованого півострова, які воювали проти України на боці Росії.
Зауважимо, що із цієї загальної кількості 33 особи загинули до 2025 року, ще 20 – до травня 2025 року.
Водночас станом на сьогодні підтверджено, що найбільше кримчан загинуло у 2024 році – 494. Це на 100 більше, ніж у 2023 році.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що за червень росіяни здійснили 2 593 удари по регіону, внаслідок чого загинули 12 мирних жителів, серед них 2 дитини.
Крім того, поранень зазнали 78 людей, з них 10 дітей.
Наймасштабніші атаки були здійснені на Сумську, Верхньосироватську, Лебединську, Путивльську громади.
Politico пише, що Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через занепокоєння щодо низьких запасів зброї США.
Джерела кажуть, що початкове рішення про призупинення частини допомоги, обіцяної за часів адміністрації Джо Байдена, прийняли ще на початку червня.
Проте воно набуває чинності лише зараз, оскільки Україна відбиває одні з найбільших російських ракетних та безпілотних обстрілів по цивільних цілях у Києві та інших місцях.
Крок Пентагону щодо зупинки деяких поставок викликав побоювання серед союзників України в Конгресі, що держава стане вразливою до подальших російських авіаударів.
За даними Ізмаїльської РДА, росіяни атакували Вилківську територіальну громаду.
Внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура. На щастя, минулося без постраждалих.