США зупинили поставки Україні ракет ППО та боєприпасів: хронологія 1225 дня війни

Росія продовжує невпинно атакувати мирні українські міста та тисне на фронті. Водночас воїни ЗСУ дають гідну відсіч окупантам, щоб витіснити їх з української території.

Про головні події на фронті, російські обстріли, здобутки України на міжнародній арені та втрати окупантів – читайте в хронології 24 Каналу.

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