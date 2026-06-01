На Банковій припускають "втихомирення" гарячої фази війни до виборів у США цьогоріч, – ЗМІ

На Банковій припускають, що партнери можуть спробувати "втихомирити" гарячу фазу війни в Україні до листопада 2026 року. Пов'язують термін з американськими виборами до Конгресу США.

Про це "РБК-Україна" повідомили поінформовані джерела.

Дивіться також Зеленський назвав ідеальний формат мирних переговорів із Росією

Коли та хто може "втихомирити" війну?

Джерела медіа заявили, що на Банковій не виключають кінець гарячої фази війни в Україні до виборів у Конгрес США 3 листопада 2026 року.

Ми припускаємо, що американці мають намір спробувати все "втихомирити" до їхніх виборів восени,

– сказав співрозмовник.

Він зазначив, що завдяки рекордним втратам окупантів та сповільненню їхнього наступу вперше за довгий час інерційний сценарій війни грає на користь України. Це й пояснює слова президента Володимира Зеленського про шанс на кінець гарячої фази війни приблизно до листопада.

"Карти", у відсутності яких Трамп дорікав Україні, Київ має давно. Але зараз країна проводить планомірні комбінації, що заганяють ворога в глухий кут,

– йдеться у матеріалі.

За даними видання, американська сторона продовжує робочі контакти. А Дональд Трамп може серйозно взятися за питання завершення війни в Україні через ризик програшу республіканців.

До того ж звертають увагу на те, що найближчим часом США все ж якось врегулюють ситуацію на Близькому Сході. Відтак в американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з'явиться можливість повернутись до питання України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський назвав найсильнішою переговорною позицією, коли б за столом одночасно зустрілись Україна, Росія, США та Європа. Проте після початку війни на Близькому Сході американці змістили свою увагу, через що виникла пауза у переговорах.

Ключовими чинниками ймовірних переговорів український лідер назвав військову ситуацію, економічний та санкційний тиск на Росію. На його думку, до зими сторони мають "знайти спосіб, дипломатичний шлях, сісти та поговорити".