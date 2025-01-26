Росіяни атакували "Шахедами" та окупували Времівку: хронологія 1068 дня війни
В Україні триває 1068 доба повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів, а українські захисники продовжують стримувати ворога.
Про головні новини 26 січня 2025 року – наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені – читайте на 24 Каналі.
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Вночі обласний центр атакували ворожі БпЛА. Постраждав приватний будинок в Основ'янському районі, інформації про поранених немає. Російська армія окупувала село Времівка на Донеччині та просунулася поблизу кількох населених пунктів – у Великій Новосілці, Торецьку та Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Слов'янки.
Росія атакувала Харків
Ворог окупував Времівку, – DeepState
Вночі обласний центр атакували ворожі БпЛА. Постраждав приватний будинок в Основ'янському районі, інформації про поранених немає.
Російська армія окупувала село Времівка на Донеччині та просунулася поблизу кількох населених пунктів – у Великій Новосілці, Торецьку та Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Слов'янки.