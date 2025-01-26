Росіяни атакували "Шахедами" та окупували Времівку: хронологія 1068 дня війни

В Україні триває 1068 доба повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів, а українські захисники продовжують стримувати ворога.

Про головні новини 26 січня 2025 року – наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені – читайте на 24 Каналі.

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