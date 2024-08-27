Усі наступні війни будуть війнами безпілотних систем, – командувач Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський висловився щодо того, якими можуть бути наступні війни у світі. За словами полковника, виняткову роль у цих війнах відіграватимуть саме безпілотники.

Сухаревський також зазначив, що досвід роботи безпілотних систем у війні будуть також переймати наші держави-союзники. Таким чином безпілотні літальні апарати стануть важливою частиною війн так званої п'ятої генерації.

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Чому безпілотники будуть важливими у наступних війнах

За словами командувача Сил безпілотних систем усі держави досвіду війни Росії проти України будуть переходити на відокремлення вогню від своїх солдатів.

Неспіввідносна ціна безпілотного комплексу з життям солдата в усіх моментах. І, повірте, це розуміють абсолютно всі – від Північної Кореї і закінчуючи Сполученими Штатами. Все питання в тому, наскільки системно будуть готові підійти інституції до таких масштабних проєктів,

– зауважив Сухаревський.

Полковник також нагадав останні події на Близькому Сході, коли коаліція країн успішно відбила напад "Шахедами" на Ізраїль. Ця подія, за словами командувача, підкреслює реальність того, що жодна країна не може протистояти таким викликам самотужки.

"Подивімося вправо, вліво, а хто готовий насправді без коаліції, без союзу боротися, наприклад, із серією "шахедних" атак, хто готовий зараз протидіяти масованим атакам FPV, у кого є настільки розвинутий РЕБ, як у нас? І це при тому, що канальні зв’язки, частоти завжди міняються, і оцей процес – просто беззупинний", – сказав він.

Зрештою полковник наголосив, що як держава, так і армія, вже на тому рівні, щоб мати змогу навчити союзників вдало застосовувати безпілотні системи у протистоянні ворожій агресії. За словами Сухаревського, українські військові явно ми вже не в ролі учнів у всіх цих процесах.