На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ "затрьохсотили" майже пів тисячі окупантів

Українські воїни продовжуть щодня стримувати атаки противника та нищити окупантів. Зокрема, станом на 29 листопада російська армія втратила 88 380 військових.

У вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ завдали вогневих ударів на Запоріжжі та Луганщині. Українські воїни ліквідували чимало російських загарбників.

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Скільки окупантів "затрьохсотили"

За інформацією Генштабу, у неділю, 27 листопада, українські бійці завдали вогневе ураження у райони зосередження живої сили російських окупантів.

Такі дії зафіксували в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине на Луганщині. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими, ЗСУ знищили близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.

Крім того, авіація Сил оборони України протягом доби 29 листопада завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів.

Втрати окупантів станом на 29 листопада

особового складу – 480 людей,

танків – 2911 (+3),

бойових броньованих машин – 5866 (+5),

артилерійських систем – 1901 (+2),

РСЗВ – 395,

засобів ППО – 209,

літаків– 280 (+2),

гелікоптерів – 261,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555,

крилатих ракет – 531,

кораблів / катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7),

спеціальної техніки – 163.

До речі – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео