Найбільше потерпають піхотинці: військовий описав, як сильні морози вплинули на фронт
- Сильні морози ускладнюють роботу техніки та дронів на фронті, зокрема через швидке розрядження акумуляторів.
- Найбільше страждають піхотинці, які не можуть нормально зігрітися на позиціях, встановити буржуйки, бо так їх виявить ворог.
В Україну прийшло різке похолодання і саме цей час Росія використала для завдання ударів по нашій енергетиці. Крім цього, ворог продовжує наступ на фронті й намагається максимально використати погодні умови.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зауваживши, що холодна зима є одним з найскладніших періодів на фронті. Особливо, якщо морози настільки сильні.
До теми Російський наступ на Запоріжжя та ще один прорив ворога на Сумщину: як змінилася лінія фронту за тиждень
Як холодна зима вплинула на фронт?
Сильні морози відчутні на полі бою. Насамперед вони впливають на роботу техніки, дронів. Наприклад, акумулятори безпілотників швидше розряджаються у мороз, тому дрони не можуть бути у повітрі стільки, скільки потрібно. Також їм важко підіймати вагу, їх необхідно добре прогрівати перед використанням.
Звісно, це впливає і на велику техніку, зокрема автомобілі. Більшість з них працюють на дизельному пальному, яке замерзає у сильні морози. Тому немає ніякої гарантії, що в паливній системі не з'явиться парафін від дизельного палива. Попри це військові прогрівають техніку, намагаються тримати її повністю боєздатною,
– додав Данило Борисенко.
Щодо окупантів, то їм складніше посилати своїх бійців на штурми, проте вони все одно постійно рухаються у бік наших позицій. До того ж Росія використовує легку техніку: квадроцикли, мотоцикли. Вони бензинові, тому з ними немає проблем у мороз.
Але найскладніша робота й загалом найважче зараз нашим піхотинцям. Їм важко як фізично, так і морально перебувати на позиціях у люті морози. Вони не мають змоги нормально зігрітися, встановити буржуйку, бо позицію одразу виявлять та знищать,
– наголосив військовий.
Тож кожен, хто сьогодні тримає оборону в таких умовах – є справжнім героєм. Ці люди працюють за межами своїх можливостей і роблять все, щоб не пропустити ворога.
Що відбувається на фронті: останні новини
Ворог робить спроби проникнути у Лиман та хоче вийти до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Ситуацію ускладнює велика кількість безпілотників, які не дозволяють проводити логістику. Значна частина території перетворилася на "сіру зону".
Росіяни продовжують тиснути на Покровськ. Вони підтягнули сили й намагаються будь-яким способом проникнути у місто. Переважно заходять з флангів групами по 3 – 4 людини. З них 1 – 2 все-таки потрапляють у місто й чекають на накопичення.
Ситуацію біля Гуляйполя вдалося стабілізувати. Для цього залучили штурмові бригади, адже підрозділи, які там перебували, уже були виснажені. Вони тримали цей напрямок з 2022 року, він видався відносно спокійним, але через прорив противника виникла загроза просування.