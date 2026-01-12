Укр Рус
12 січня, 00:20
Ворог просунувся біля двох населених пунктів: оновлена карта DeepState

Сергій Попович
Основні тези
  • Російські війська просунулися поблизу населених пунктів Шахове та Нове Шахове в Донецькій області.
  • Аналітики DeepState оновили карту фронту, підтверджуючи ці зміни.

Аналітики DeepState оновили карту фронту в Україні. Російські війська просунулися поблизу двох населених пунктів.

Обидва населених пункти поруч на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Як змінилася лінія фронту в Україні?

Згідно з оновленою картою DeepState ворог просунувся у населеному пункті Шахове та поблизу Нового Шахового.

Обидва вони знаходяться поруч у Донецькій області.

Де просунулися окупанти: дивіться на карті

Що каже останній аналіз ISW?

  • Українські сили мали успіх у районі Костянтинівка – Дружківка, що підтверджується геолокованими відео.

  • Російські війська атакують на різних ділянках фронту, зокрема Покровському та Гуляйпільському напрямках і використовують погіршення погодних умов.