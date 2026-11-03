Контрнаступ ДШВ на Олександрівському напрямку: чому цей досвід вивчають західні армії

Операція Десантно-штурмових військ під командуванням Олега Апостола на Олександрівському напрямку продемонструвала, що механізований маневр можливий навіть за умов постійного спостереження з повітря та масового застосування ударних дронів. Досвід українських військових уже привернув увагу західних аналітиків і армій країн-партнерів.

Про це напередодні Дня Десантно-штурмових військ, який відзначають 8 листопада, написав військовий блогер Олександр Бабак. Він згадав операцію, що розпочалася наприкінці січня 2026 року, та розповів про її результати й особливості тактики.

Як десантники переломили ситуацію на Олександрівському напрямку

Бабак нагадав, що влітку 2025 року російські війська вперше перетнули адміністративну межу Дніпропетровської області. Окупанти намагалися розвинути наступ, спираючись на перевагу в кількості піхоти й техніки.

Наприкінці січня 2026 року підрозділи ДШВ перейшли в контрнаступ на Олександрівському напрямку. За словами блогера, лише один десантно-штурмовий батальйон зміг просунутися на 10 – 11 кілометрів углиб оборони противника.

Загалом українські військові зачистили та повернули під контроль понад 400 квадратних кілометрів території. 10 березня Генеральний штаб повідомив, що російські підрозділи майже повністю вибито з Дніпропетровщини. На той момент залишалося зачистити ще кілька населених пунктів.



Карта бойових дій / Скриншот, наданий 24 Каналу

Чому операція зацікавила західних військових

Окремо Олександр Бабак звернув увагу на тактику, яку застосували українські десантники. За його словами, американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи дії ЗСУ, дійшов висновку, що на окремих ділянках фронту українським військам вдалося частково відновити механізований маневр.

Мовиться про наступальні дії в умовах постійного спостереження з повітря та широкого використання ударних безпілотників.

Українські бійці довели, що здатні не лише виснажувати противника в позиційній обороні, але й стрімко розривати його порядки на глибину,

– зазначив Бабак.

Він також наголосив, що цей бойовий досвід переймають західні партнери. Як приклад, навів навчання "Сильний грифон" у Литві, під час яких українські десантники діяли разом із військовими восьми країн. Загалом у навчаннях брали участь 2,5 тисячі бійців і сотні одиниць техніки.

Сьогодні союзники вчаться на практиці нашого солдата, який має унікальний бойовий досвід проти технологічного противника, який переважає чисельно,

– сказав Бабак.

Він підсумував, що операція на Олександрівському напрямку стала прикладом того, як українські підрозділи змогли зупинити просування російських військ, повернути контроль над територією та продемонструвати партнерам власний досвід ведення сучасної війни.