Росіяни могли повірити у вимкнений HIMARS: що стоїть за знищенням вертольотів Росії

Українські Сили оборони завдали високоточного удару по майданчику для підскоку авіації в Бєлгородській області. Там було знищено два ударні Ка-52 та два транспортні Ми-8.

Операція була проведена завдяки злагодженим діям ССО, ГУР МОУ та ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що відомо про безпрецидентну атаку по базі в Бєлгородській області

Для атаки використали ракети M30A2 GMLRS, що мають дальність до 80 км та оснащені вольфрамовими уражаючими елементами. Моніторинг цілі здійснювався за допомогою розвідувального БПЛА, який зафіксував момент знищення авіації.

Відзначається, що GMLRS рідко застосовують для таких ударів, адже раніше HIMARS використовували для ураження вертодромів переважно ракетами ATACMS.

Аналітики OSINT ідентифікували місце удару – поле на схід від містечка Івня, за 55 км від кордону України, при цьому варто врахувати, що HIMARS не стріляв безпосередньо з лінії кордону, а мав бути на безпечній відстані. Це вказує на прорахунок російського командування, адже зазвичай противник не розміщує свої об’єкти у зоні дії HIMARS.

Більше того, це ще й питання часу реакції, бо на таких майданчиках вертольоти знаходяться відносно мало часу, зазвичай лише для заправки та переозброєння. Тому завжди варто пам'ятати, що будь-яка високоточна зброя стає безпорадною, якщо своєчасно не надати відповідну точність координат цілі. Саме тому, за успішним ударом стоїть дуже складна операція з виявлення самого майданчика підскоку та часу для удару.