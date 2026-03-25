25 березня, 07:35
Росіяни загрузли, а українські сили контрнаступають: карта фронту від ISW
Основні тези
- Російські війська продовжують наступ на різних напрямках без успіхів, зокрема на півночі Сумської та Харківської областей, а також на Куп’янському напрямку.
- Українські сили проводять успішні контратаки, відновлюючи контроль у районах Костянтинівки, Міньківки, та в Запорізькій області, де вони зачистили позиції противника та захопили полонених.
Російські війська продовжували наступ на усіх напрямках фронту. Втім, успіхи мають саме українські сили.
Про це повідомляє ISW (Інститут вивчення війни).
Як змінилася лінія фронту в Україні?
- 24 березня російські війська продовжували наступ на півночі Сумської та Харківської областей, однак без будь-якого просування.
- Також атаки тривали на Куп’янському напрямку – без підтверджених змін лінії фронту. Активні бойові дії фіксувалися в районах Новоплатонівки, Богуславки, Борівської Андріївки та у напрямку Ізюма, проте результату для російських сил це не дало.
- Водночас українські військові проводили наступальні дії у районі Костянтинівки та Дружківки. За наявними даними і геолокаційними матеріалами, ЗСУ, ймовірно, відновили контроль над Міньківкою. Також зафіксовано просування українських підрозділів у самій Костянтинівці, поблизу Іллінівки та під час боїв біля Новопавлівки, де було знищено позиції противника і взято в полон двох російських військових.
- На напрямку Торецького російські сили продовжували атаки, але безрезультатно. Така ж ситуація на Покровському напрямку — наступи тривають, але без просування.
- Бої також велися в районах Новомиколаївки та Філії – без змін на карті.
- Не принесли результатів і наступальні дії росіян на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.
- Водночас українські сили активізувалися у Запорізькій області. Зафіксовано зачистку позицій противника в Приморському та взяття в полон російських військових, що свідчить про локальне просування ЗСУ.
- На Херсонському напрямку російські війська здійснювали обмежені атаки, однак безуспішно.
Карти фронту від ISW
Окупанти масово стягують десятки паливозаправників на базу в Луганську
Окупанти стягнули значну кількість паливозаправників на базу у Луганську. Об'єкт знаходиться в південній частині міста Луганськ. Раніше окупанти використовували його для логістичного хабу та місця дислокації живої сили, але потім будівню вразили ЗСУ.
Росіяни не розпочинали відновлювальні роботи після ударів та просто продовжують експлуатувати пошкоджену будівлю.