Не залишилось живого місця, – українські військові про ситуацію на Авдіївському напрямку

Окупанти збільшили частоту атак на Авдіївському напрямку. Ситуація там напружена, але українські військові успішно утримують оборону.

Бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка розповіли про ситуацію на передовій Авдіївського напрямку.

Дивіться також Росіяни спробували прорватись під Авдіївкою: втратили 3 танки і 5 БМП – потужне відео від ЗСУ

За їхніми словами ситуація напружена. Росіяни постійно наступають, використовуючи тактику малих груп. Військові розповідають, що на їхньому напрямку майже немає живого місця.

Так, окупанти атакують наших захисників з РСЗВ:

"Град",

мінометів,

артилерії,

танків.

Бійці також показали вирву від російського обстрілу. Окупанти мало не потрапили у бліндаж.

Ворог безжалісно продовжує наступати

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський розповів, що росіяни штурмують українські позиції та намагаються знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою.

Яка ситуація на фронті

Росія зосереджує зусилля на наступальних діях на:

Куп'янському,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Шахтарському напрямках.

Ворог продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, здійснює атаки та обстріли цивільних об’єктів, намагається знищити інфраструктуру України. Сьогодні ворог здійснив 23 авіаційні та 4 ракетних удари, а також понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ризик ракетних атак високий на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін. Ворог облаштовує свої позиції поблизу кордону та атакує населені пункти мінометами та артилерією.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник безуспішно атакував Білогорівку Луганської області. Атакував населені пункти Харківської, Луганської та Донецької областей. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступ і атакує Бахмут та населені пункти навколо, здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Донецької області.