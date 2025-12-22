Російські генерали подають Путіну спотворену інформацію про хід війни в Україні, – FT

Російські генерали та спецслужби подають Путіну спотворену інформацію про хід війни в Україні. Це змушує його вірити в те, що Росія зможе здобути перемогу попри реальні труднощі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Чому Путін впевнений у перемозі Росії?

За даними видання, західні чиновники зазначають, що Путін отримує від російських спецслужб та командування армії спотворену інформацію щодо ситуації на війні в Україні. Відомо, що силові структури значно перевищують втрати України та перебільшують переваги Росії в ресурсах, зменшуючи масштаби власних поразок на фронті.

Через це російський диктатор відмовляється приймати вигідні пропозиції мирної угоди США щодо завершення війни. Навіть коли Путін регулярно консультується із довіреними радниками, які пояснюють, що війна дедалі більше шкодить економіці Кремля, він продовжує вірити у власну перемогу.

