Війна в Україні забрала життя щонайменше 1119 цивільних, ще 1790 поранені, – ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило про кількість загиблих цивільних людей у війні Росії проти України.

Станом на 26 березня 2022 року відомо про 2909 цивільних, з яких 1119 загиблі, а 1790 – поранено.

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Проте в ООН вважають, що насправді цифри значно вищі. Оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.

Це стосується Маріуполя, Волновахи, Ізюму, Сєвєродонецька, Рубіжного, Тростянця, звідки є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження. У тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – повідомили у зведенні.

Крім того, зазначили, що станом на 8 ранку 27 березня загинуло 139 дітей та поранено 205.

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