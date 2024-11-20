Лише руйнація великої мрії російських правителів завершить війну в Україні

Я роками думав про те, що нинішня російсько-українська війна – це фаза нескінченної загарбницької війни. На це є дві причини.

Велика мрія російських правителів

З одного боку, це перевидання "Руїни", тобто того десятилітнього конфлікту 17 – 18 століття, завдяки якому Московія заволоділа значною частиною України. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Ще з 1999 року було зрозуміло, що Кремль думав про щось подібне і мав намір знову анексувати Україну, використовуючи різні інструменти (сепаратизм, гібридна війна, когнітивна війна, відкритий і широкомасштабний конфлікт тощо). Практичний наслідок полягає в тому, що як би нинішній раунд не закінчився, Україна має стати Ізраїлем Європи. Україна фактично має належним чином озброїтися, щоб протистояти цій безстроковій російській агресії проти неї.

По-друге, ця війна є чимось ширшим, тобто ще одним перетворенням мрії царя Алєксандра I про захоплення Європи, яку намагалися реалізувати Йосип Сталін та Леонід Брежнєв. Борис Єльцин також спробував, запропонувавши Біллу Клінтону, що "капіталістична" Росія може гарантувати "захист" Європи сама по собі, тобто здійснити свою гегемонію над Європою.

Деякий час Владімір Путін також намагався приєднатися до західних оборонних організацій, таких як НАТО чи G8, і пропонувати свій союз у війні з ісламським тероризмом. Це також передбачало, що Росія протистоятиме гегемоністським цілям Китаю та серйозним ракетним загрозам Ірану та Північної Кореї щодо Заходу та його союзників.

Проте російський запит на ключі від системи протиракетної оборони виявив справжні наміри Росії – закріпити Захід у військовій клітці, подібно до енергетичної клітки. Путін, отримавши відмову від НАТО та американців контролювати євроатлантичну систему протиракетної оборони, почав все більше перетворювати Росію на реакційну автократію, несумісну із західними демократичними політичними системами. Тепер він хоче здобути гегемонію над Європою власними силами.

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Таким чином, війною проти України Кремль мав намір схилити США до своїх претензій на гегемонію Європи. Тому це ще один розділ багатовікової та невизначеної російської експансіоністської мрії, у якій Московія є Третім Римом, тобто центром імперського експансіоністського пориву без кордонів і спрямованим на кожну точку земної кулі.

Війна закінчиться лише остаточною поразкою російської мрії

Однак підготовка до війни та її прогрес цього разу, по суті, змінили значення конфлікту. Спершу це підштовхнуло Кремль до зміцнення альянсу з Китаєм і проголосило початок кінця "англосаксонської" влади над світом. Однак, таким чином московський експансіонізм стає підпорядкованим вищому імперському проєкту – китайському.

Головний російський ідеолог експансіоністського використання російської діаспори, Сєргєй Караганов, нещодавно заявив, що Росія є державою з азійським покликанням. Мовляв, вона повинна увійти в постійний союз з Китаєм.

Необхідність збирати допомогу скрізь, де це можливо, зробила Росію лідером альянсу "країн-ізгоїв" і терористичних організацій.

Широкомасштабна війна проти України, розв'язана Путіним у 2022 році, ризикує стати війною, яка переросте у загальну, глобальну війну, яка закінчиться лише остаточною поразкою російської гегемоністської мрії.

Безвідповідальне використання російським диктатором північнокорейських військ є класичним кроком, який веде до загального конфлікту. Так було завжди в історії.

Крім того, пасивне прийняття масового розгортання азійських військ у Європі було б еквівалентним поразці на полі без боротьби для європейців. Навіть американці не можуть пасивно спостерігати за втручанням Північної Кореї, яке ризикує мати серйозні наслідки для військового балансу в тихоокеанському регіоні.

Китай думає, що зможе зупинитися перед прірвою, отримавши при цьому всі можливі переваги. Але скільки може тривати ця китайська гра? Коли Китай вирішить вискочити з машини й залишити Путіна напризволяще? Один із ключів до всієї цієї ситуації полягає саме в ставленні Китаю. Але не схоже, що нинішнє китайське керівництво є більш відповідальним і менш авантюристським, ніж російське.