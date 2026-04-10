Я вважаю, що Путін розуміє: він не може повністю окупувати Україну, – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що Путін розуміє, що окупувати всю Україну йому не вдасться. Однак на міжнародній арені він блефує.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Rest Is Politics.

Чи розуміє Путін, що не досягне в Україні своїх цілей?

Я вважаю, що Путін розуміє: він не може повністю окупувати Україну. Просто іноді він ділиться з нашими партнерами меседжами, які не відповідають його справжнім думкам,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що Росія зазнає великих втрат і не має достатньо добре підготовлених людей на полі бою.

Путін шукає вихід із ситуації, який виглядав би як перемога. Саме тому він намагається витіснити нас із Донбасу дипломатичним шляхом – через діалог зі Сполученими Штатами.

"Тому що для повної окупації Донбасу йому довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей – залежно від того, на скільки років вони планували б цю операцію. Це величезна ціна навіть для Путіна", – зазначив Зеленський.

