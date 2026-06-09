Росія втрачає ініціативу, але не можна сказати, що програє, – Зеленський

Росія поступово втрачає ініціативу у війні, яку розпочала проти України. Володимир Зеленський закликав реалістично оцінювати ситуацію, зокрема на фронті.

Про це президент України розповів в інтерв'ю The Guardian.

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Зеленський окреслив ситуацію на війні

Володимир Зеленський заявив, що попри труднощі, активні бойові дії та їхня динаміка поступово виснажують російську армію. Ворог втрачає наступальний потенціал, але, за словами президента, варто реалістично дивитись на ситуацію.

Зеленський зазначив, що складно абсолютно оптимістично говорити про ситуацію, коли тривають активні бойові дії, бо кінцева мета України – повне завершення війни.

Ми не можемо сказати, що Росія програє цю війну, але можемо сказати, що вона втрачає ініціативу день за днем,

– зауважив глава держави.

Зараз ситуація на передовій для України значно краща, ніж два з половиною роки тому під час відбиття перших масованих атак ворога, підкреслив Зеленський.

Крім того, армія Росії продовжує зазнавати значних втрат серед особового складу та техніки при спробах просунутись на окремих ділянках чи втримати позиції.

Окрім оборонного напрямку, Україна продовжує активну роботу на дипломатичному треку. За словами Зеленського, Київ шукає різні формати перемовин, а також залучає міжнародних партнерів, щоб досягнути справедливого миру та припинення російської агресії.

До слова, український лідер розповів, що у розмові з російським бізнесменом Романом Абрамовичем чітко окреслив позицію України щодо війни. Зокрема Володимир Зеленський наголосив, що Київ не погодиться відмовитись від Донбасу, а вимоги Росії щодо територій є неприйнятними.