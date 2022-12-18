Путін вчинив рокову помилку в перші місяці війни, – Жданов оцінив дії Росії
Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по території України. Така тактика є програшною і не обдуманою.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, такими діями росіяни лише хочуть залякати населення, пише 24 канал.
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Яку помилку зробив Путін
Жданов пояснив, що ще на початку вторгнення російський диктатор припустився фатальної помилки. Адже замість того, аби чітко продумати план дій, російське командування наказало випускати ракети "на право і на ліво".
Таким чином війна все ще триває, а ракет залишається все менше,
– каже експерт.
Жданов припустив, які ракетні атаки чекають на українців: дивіться відео
Тому невдовзі, за словами Жданова, окупанти будуть випускати по 1-2 ракет, замість 4-5. Відповідно, для українців з'являється шанс, що пошкодження після ракетних обстрілів будуть не такими критичними, як раніше.
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