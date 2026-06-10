У 2026 році ми можемо реально вийти на вікно можливостей для справедливих перемовин, – Жорін

У 2026 році Україна реально може вийти на вікно можливостей для справедливих перемовин. Водночас для цього необхідно виконати комплекс заходів на фронті.

Про це написав заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін у своєму. телеграм-каналі.

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Що потрібно, аби вийти на вікно можливостей для справедливих переговорів?

Жорін наголосив, що він особисто не вірить у перспективи швидкого завершення бойових дій на фронті. Однак максимально докласти зусиль для справедливих перемовин – абсолютно можна.

Повна зупинка противника та постійне збільшення його втрат (в першу чергу внаслідок технологічної переваги) можуть дати ті результати, на які сподівається Україна,

– зазначив підполковник.

Заступник командира Третього армійського корпусу підкреслив, що якщо зберегти динаміку та ініціативу протягом наступного хоча б піврічного періоду, це може бути критичним переламом в сторону Сил оборони.

"Досягнути цього можна шляхом впровадження технологічного підходу до ведення бойових дій та масштабування ефективних прикладів управління військами, які вже сьогодні є", – резюмував офіцер.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що червень та липень 2026 року можуть мати визначальний характер для війни в Україні. Глава держави зауважив, що треба тиснути далі та вивести Росію на дипломатичний трек.

Окрім того, Зеленський зазначав, що ідеальним рішенням у мирних переговорах з Росією є якнайшвидше завершення війни. За його словами, для цього необхідна зустріч на рівні лідерів.