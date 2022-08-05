У ЗСУ розповіли про нинішню стратегію авіації росії: що змінилось

На початку повномасштабного вторгнення російська авіація намагалась встановити контроль над українським небом. Проте зараз літаки і гелікоптери ворога майже не залітають у підконтрольний Україні повітряний простір.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат запевняє, що окупанти просто недооцінили захисників та захисниць українського неба. Про нинішню стратегію авіації противника посадовець розповів на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" 5 серпня, передає 24 канал.

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Нова авіаційна стратегія російських окупантів

Юрій Ігнат зауважив, що у перші три доби повномасштабного вторгнення росія хотіла захопити територію всієї України. Для цього їм було необхідно захопити увесь наш повітряний простір – знищити Повітряні сили ЗСУ і взяти контроль над небом.

Ця стратегія у них не спрацювала тому, що вони недооцінили Повітряні сили ЗСУ. Ми відновилися достатньо швидко і почали завдавати по них (російській авіації – ред. 24 канал) ударів. Відповідно, нинішня стратегія росіян – завдавати ударів з-поза меж досяжності наших засобів ураження, не входячи у зону дії нашої протиповітряної оборони, а також здійснювати такий собі ракетний терор населення по всій Україні,

– зазначив посадовець.

Речник Повітряних сил пояснив, що нині росія випускає ракети по Україні здебільшого з кораблів чорноморського флоту та каспійської флотилії. Також відомо про Ту-95 і Ту-160, які з районів акваторії Каспійського моря завдають ударів ракетами Х-101 та Х-555.

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Крім того, працює дальня авіація ворога – Ту-22М3, які, фактично, можуть довго перебувати у небі і завдавати ударів ракетами Х-22. Проте їхня дальність є меншою, сягає до 600 кілометрів, тому там, де вони летять, саме на радіус цієї дії може вмикатись повітряна тривога.

Решта авіації противника, яка працює на передньому краї, це штурмовики Су-25, а також ударні вертольоти. Вони працюють більше там, де точаться бої, підтримують бойові дії сухопутних військ, як і наші, так і їхні вертолітники та штурмовики так працюють. Ось така основна стратегія бойових дій,

– підсумував Юрій Ігнат.

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