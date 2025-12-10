Сили оборони відбили російський механізований штурм Покровська та показали відео
- Сили оборони України відбили механізований штурм Покровська, який здійснили російські війська, використовуючи броньовану, автомобільну та мототехніку.
- Відзначено участь 68-ї окремої єгерської бригади та артилерії у знищенні техніки і особового складу противника, зокрема підрозділів 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії.
Окупанти почали атаку на Покровськ з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови. Втім, ЗСУ відбили механізований штурм міста.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Дивіться також Не цьогоріч, – експерт спрогнозував, коли і як почнуться реальні переговори України та Росії
Як ЗСУ відбили штурм Покровська?
Військові розповіли, що окупанти почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови. Для штурму росіяни залучили броньовану, автомобільну та мототехніку. Колони намагалися прорватися з південного напрямку у північну частину міста.
Водночас підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, очікуючи на штурмові дії противника, організовано почали відбивати атаку.
Сили оборони зупинили штурм ворога: дивіться відео 7 корпусу ДШВ
68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу “коробку” росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника,
– розповіли захисники.
За попередньою інформацією, у штурмі залучені підрозділи 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії.
"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання триває операція з розширення логістичних коридорів у Мирноград", – пояснили воїни.
Останні новини про оборону Покровська: що відомо?
За даними Генштабу ЗСУ, російські війська здійснили 177 спроб прорвати оборону України за добу 9 грудня, включаючи 50 авіаударів та 3 775 обстрілів, але кількість штурмів знизилась.
Сили оборони України успішно відбили атаки на різних напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Лиманський та Покровський.
Водночас в Інституті вивчення війни повідомили про незначне просування російських військ на Покровському та Лиманському напрямках, але без значних успіхів.