Війна з Україною скасовується, Росія перейшла на новий рівень

Досить довго думала Росія, і нарешті рішення ухвалене – війна з Україною скасовується.

Ціль Путіна ще не досягнута

Ні, бойові дії на нашій території не припиняться доти, доки ми не вб'ємо всіх російських окупантів. Тепер війна йтиме на новому рівні. Росія оголосила битву всьому Заходу.

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Єдина проблема, що ніхто не знає остаточно, а які цілі Росії? Ну, Путіна ціль зрозуміла – правити до моменту, поки його не винесуть з кабінету в мавзолей. На мавзолей він ще залазить, а тут питання дожити до того моменту, щоб з кабінету прямо всередину, туди.



Путін безперечно мріє, аби його увічнили у мавзолеї / Фото Getty Images

Хотіти не шкідливо

А ось ціль глобальна незрозуміла. Тобто вони кажуть: "Нас повинні більше поважати, ми повинні почуватися в безпеці, ми, ми, ми"... Коротше, звичайний російський нацизм.

Поки що вони все це обговорюють у теплих залах, але що буде далі – хто його знає. Ні, газ у Росії нікуди не подінеться, але імпортне освітлення – тут можуть бути моменти.

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