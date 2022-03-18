Війна загострює відчуття того, що насправді важливо: що українці зроблять відразу після перемоги

Міністерство оборони України повідомили про результати опитування, яке вони проводили серед українців. Головним питанням було – "Що робитимете після нашої Перемоги?"

Війна загострює відчуття того, що насправді важливо. Те, що вона зламала старі плани, зовсім не означає, що не потрібно будувати нові. Про це повідомили на сторінці Міністерства оборони України.

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Саме тому там вирішили провести опитування, аби дізнатися план людей після перемоги України.

"Наш Facebook та Instagram і досі наповнюється вашими коментарями. Реальні плани реальних людей. Сповнених вірою та оптимізмом на якнайшвидшу перемогу! Переконані, цим планам судилося здійснитися дуже скоро", – зазначили у дописі Міністерства оборони України.

Які плани у людей після перемоги України:

"Поїду у звільнений Крим відпочивати".

"Здам кров для поранених".

"Напишу пісню про Перемогу та наших славних воїнів".

"Обійму кожного, хто боронить неньку Україну".

"Обійму свого синочка".



Плани українців / Фото Міністерство оборони України

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