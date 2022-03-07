Війна змусила покинути дім: 400 дітей із Коростеня відправили до Франції

Із Коростеня, що на Житомирщині відправили до Франції 400 дітей. Вони були змушені покинути свої домівки, щоб не постраждати від російських обстрілів міста.

Про це 7 березня розповів голова Коростенської міської ради Володимир Москаленко. Своє звернення він записав на місці музейного комплексу, куди раніше влучив снаряд окупантів.

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Евакуація дітей продовжується

Дітей відправили у цей день із залізничного вокзалу міста електричкою. Окрім цього до міста звозять дітей регіону, яких також евакуйовують.

Також привозимо дітей з Овруча та Малина. Після цього їх з нашого залізничного вокзалу відправляємо до Львова,

– сказав міський голова.

Також він додав, що згодом вже у Львові будуть вирішувати, як діяти далі. Діти можуть залишитися на Західній Україні або також поїхати закордон.

Звернення міського голови Коростеня: дивіться відео

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