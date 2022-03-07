Війна змусила покинути дім: 400 дітей із Коростеня відправили до Франції
Джерело:звернення Володимира Москаленка
Із Коростеня, що на Житомирщині відправили до Франції 400 дітей. Вони були змушені покинути свої домівки, щоб не постраждати від російських обстрілів міста.
Про це 7 березня розповів голова Коростенської міської ради Володимир Москаленко. Своє звернення він записав на місці музейного комплексу, куди раніше влучив снаряд окупантів.
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Евакуація дітей продовжується
Дітей відправили у цей день із залізничного вокзалу міста електричкою. Окрім цього до міста звозять дітей регіону, яких також евакуйовують.
Також привозимо дітей з Овруча та Малина. Після цього їх з нашого залізничного вокзалу відправляємо до Львова,
– сказав міський голова.
Також він додав, що згодом вже у Львові будуть вирішувати, як діяти далі. Діти можуть залишитися на Західній Україні або також поїхати закордон.
Звернення міського голови Коростеня: дивіться відео
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