Війна змусила покинути дім: 400 дітей із Коростеня відправили до Франції

7 березня 2022 , 18:32
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звернення Володимира Москаленка

Із Коростеня, що на Житомирщині відправили до Франції 400 дітей. Вони були змушені покинути свої домівки, щоб не постраждати від російських обстрілів міста.

Про це 7 березня розповів голова Коростенської міської ради Володимир Москаленко. Своє звернення він записав на місці музейного комплексу, куди раніше влучив снаряд окупантів. 

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Евакуація дітей продовжується 

Дітей відправили у цей день із залізничного вокзалу міста електричкою. Окрім цього до міста звозять дітей регіону, яких також евакуйовують. 

Також привозимо дітей з Овруча та Малина. Після цього їх з нашого залізничного вокзалу відправляємо до Львова,
– сказав міський голова. 

Також він додав, що згодом вже у Львові будуть вирішувати, як діяти далі. Діти можуть залишитися на Західній Україні або також поїхати закордон.

Звернення міського голови Коростеня: дивіться відео 

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Автор: Олександр Марчак