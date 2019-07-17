Війна Росії з Грузією та Україною: хроніка подій

Примус до миру – так Росія назвала свою військову операцію в Грузії у 2008 році. 7 серпня регулярні російські війська зайшли на територію Південної Осетії під приводом захисту місцевих сепарастістов. Дуже нагадує ситуацію в Україні, чи не так?

Грузія

Конфлікт почався ще 1 серпня: осетини обстріляли грузинських поліцейських – шестеро поранених. Тодішній президент Грузії Міхеїль Саакашвілі почав військову операцію проти сепаратистів. Урядові війська завдали ударів по місту Цхінвалі. І майже зачистили місто.

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Але в конфлікт втрутилася Росія. Кремлівська авіація почала бомбити військові бази Грузії. Зокрема, в місті Горі. Тоді загинули 60 мирних жителів. Ескалація перекинулася і на інший сепаратистський регіон – Абхазію. Туди також зайшли війська РФ.

Найбільш напруженими були 7-8 серпня. Російская армія взяла під контроль Цхінвалі і рухалася в напрямку Тбілісі. Їх вдалося зупинити за 30 кілометрів від грузинської столиці. Допомогло міжнародне співтовариство. Під протекотратом президента Франції Ніколя Саркозі вдалося підписати мирний план, де було чітко прописано – припинення вогню і відведення військ.

Ось тільки, як це зазвичай буває з Росією, домовленості виконала тільки однас сторона – Грузія. Росія так і не відвела свої війська з Південної Осетії та Абхазії. Внаслідок восьмиденною війни Грузія втратила третину своєї території. А незалежність Південної Осетії і Абхазії визнали тільки Росія і кілька африканських країн.

Наслідки окупації Абхазії Росією

Україна

У 2014 році в Україні Росія діяла по іншому – не так відкрито. Офіційно регуларних військ Кремль не вводив. Росія дотримувалася позиції "нас там немає". Спочатку – зелені чоловічки в Криму і анексія півострова. Потім – ескалація на Донбасі. Переломним моментом став серпень 2014 року. Українська армія звільняла від сепаратистів на Донбасі місто за містом. Епіцентром військових дій стали Луганський аеропорт, висота Саур-могила і місто Іловайськ.

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Як тільки росіяни побачили, що Україна за крок від перемоги, україно-російський кордон перейшли регулярні війська Росії. Від Луганського аеропорту та Саур-могили з великими втратами довелося відійти. А в Іловайську українську армію оточили. Потім був сумнозвісний зелений коридор, де росіяни, не дивлячись на домовленості, розстрілювали українську армію.

Пізніше були мінські угоди і конфлікт з гарячої фази перейшов в позиційну війну. Тим не менш, Росія досі не визнала свою військову присутність в Україні, на відміну від конфлікту в Грузії, де росіяни пішли в наступ офіційно.

Війна на Донбасі: аеропорт, Зеленопілля та зруйновані бойовиками житлові будинки