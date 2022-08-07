На війні в Україні ліквідували мінімум 10 російських генералів, – британська розвідка

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні ліквідували щонайменше 10 російських генералів. Крім того, багато військових командирів окупантам довелось міняти.

Так, погана робота російських військових дорого коштувала їхньому керівництву. Про це свідчать дані британської розвідки.

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Звільнені генерали

Крім того, через провали на війні в Україні звільнили щонайменше 6 російських командирів.

Зокрема, східний та західний військові округи росії, швидше за все, втратили командування. Генерал-полковника олександра чайка звільнили у травні. Він керував східним округом.

Ще один російський генерал олександр журавльов був командувачем західного військового округу з 2018 року. Однак повідомляють, що його замінив генерал-лейтенант володимир кочетков.

Замінили і "керуючого" війною олександра дворнікова.

Крім того, генерал сергій суровікін прийняв командування південним угрупуванням військ від генерала геннадія жидка.

У британській розвідці додають, що вплив цих звільнень посилюється тим, що на полі бою в Україні загинули щонайменше 10 російських генералів. Це збільшує тактичні та оперативні проблеми росії.

Втрати ворога

Загалом від 24 лютого ЗСУ вдалось знищити 41 650 окупантів. Крім того, знешкодили тисячі одиниць ворожої техніки. Наприклад, 1792 танки, 4032 бойових броньованих машин, 950 артилерійських систем, 260 РСЗВ, 123 засоби ППО, 223 літаки та 191 гелікоптер.

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