У війні в Україні Путін особисто приймає оперативні й тактичні рішення рівня полковника, – ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін настільки зациклений на війні проти України, що він особисто приймає ті рішення, які, зазвичай, мають прийматися полковниками в американській армії.

Британські експерти на основі даних розвідки відзначають, що Путін, для прикладу, допомагає визначити пересування сил на Донбасі. Для цього він тісно співпрацює з генералом Валерієм Герасимовим, який є командувачем російськими збройними силами.

Варте уваги Війна з путінською Росією вже стала світовою

"Ми вважаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, який зазвичай очікується від полковника чи бригадира", – цитує The Guardian військове джерело.

Бригадир – старше офіцерське звання у британській армії. Бригадир звання старше за звання полковник, але нижче за звання майора-генерала. Хоча схоже звання бригадний генерал у багатьох інших країнах є генеральским званням, у британській армії його відносять до рангів польових офіцерів. Полковники в армії США і бригадири в британській армії зазвичай командують бригадою, підрозділами, що складаються з кількох батальйонів, останній з яких еквівалентний найменшому оперативному підрозділу в російській армії.

Ніяких додаткових подробиць, які б підтвердили цю заяву, не було надано, хоча передбачалося, що оцінка тісної особистої участі Путіна була заснована на отриманих розвідувальних даних.

Фатальний розгром за участі Путіна?

Зважаючи, що Путін допомагає визначити переміщення російських окупаційних сил, саме з ним може бути пов'язаний розгром російської армії, який викликав чималу хвилю обурення навіть всередині російського суспільства. Мова йде про невдалу спробу росіян переправитися через річку Сіверський Донець біля Білогорівки. Закінчилося все тим, що українські війська знищили понад 70 одиниць військової техніки ворога. За підрахунками експертів, це втрати принаймні одного батальйону техніки.

Проблеми з командуванням російською армією

Експерти відзначають, що російська армія поводиться не надто професійно у війні проти України. І мова не лише про залучення Путіна, який би мав займатися іншими питаннями, аніж занурюватися в повсякденну діяльність армії на фронті.

Російські військові діють більш зверху вниз, ніж західні, з інструкціями, які зазвичай надсилаються генералам на місцях. Офіцери на нижчих рівнях мають мало можливостей проявити себе, очікуючи згоди накази вищого керівництва. Але для цього треба, щоб російські генерали були ближче до лінії фронту, що теж доволі не типово. Саме цим пояснюється, що українським силам вдалося знищити від 8 до 10 російських генералів, що підтвердила американська розвідка.

Дивіться відео про те, як Путін змінив думку щодо вступу Фінляндії до НАТО