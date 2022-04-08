У війні в Україні росіяни втратили вже 19 тисяч солдатів і 700 танків

8 квітня 2022 , 10:48
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Станом на 8 квітня втрати ворога склали близько 19 тисяч осіб. Також окупанти завдяки українським військовим позбулись 700 танків та майже 1900 броньованих машин.

Такі дані оприлюднили у Генштабі ЗСУ. Українські військові кажуть: дані уточнюють через високу інтенсивність боїв.

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Втрати ворога станом на 8 квітня:

  • особового складу – близько 19 000 осіб,
  • танків – 700 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 1891 одиниця
  • артилерійських систем – 333 одиниць,
  • РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) – 108 одиниць,
  • засоби ППО – 55 одиниць,
  • літаків – 150 одиниць,
  • гелікоптерів – 135 одиниць,
  • автомобільної техніки – 1361 одиниця,
  • кораблі /катери – 7 одиниць,
  • цистерн з ПММ  – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  –25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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Автор: Ірина Пундор