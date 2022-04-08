У війні в Україні росіяни втратили вже 19 тисяч солдатів і 700 танків
8 квітня 2022 , 10:48Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Станом на 8 квітня втрати ворога склали близько 19 тисяч осіб. Також окупанти завдяки українським військовим позбулись 700 танків та майже 1900 броньованих машин.
Такі дані оприлюднили у Генштабі ЗСУ. Українські військові кажуть: дані уточнюють через високу інтенсивність боїв.
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Втрати ворога станом на 8 квітня:
- особового складу – близько 19 000 осіб,
- танків – 700 одиниць,
- бойових броньованих машин – 1891 одиниця
- артилерійських систем – 333 одиниць,
- РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) – 108 одиниць,
- засоби ППО – 55 одиниць,
- літаків – 150 одиниць,
- гелікоптерів – 135 одиниць,
- автомобільної техніки – 1361 одиниця,
- кораблі /катери – 7 одиниць,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня –25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
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