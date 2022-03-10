Росія на перемовинах скоро поскромнішає, – Арестович

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що окупанти несуть безпощадні втрати в Україні. За 14 днів війни загинули вже 6 їхніх генералів.

За словами Арестовича, російська армія не є вправною у війні, а просто довгою. Зовсім скоро й на переговорах вони ослабнуть ще більше, повідомляє 24 канал.

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Російські військові брешуть своєму політичному керівництву. Вони намагаються зробити гарну міну при глухій грі. Але лише їхніх генералів загинуло 6, за нашими даними. Але, коли вони дізнаються, бо російські відомства сваряться між собою, то на перемовинах поскромнішають,

– впевнений Арестович.

За його словами, на перемовинах для Росії вже діє правило: вимагай більшого, щоб отримати хоч щось.

"Порівнюючи перший раунд перемовин і тепер, то кудись поділись майже половина вимог, які вони виставляли. Зараз росіяни вже скромні та тихі і будуть ще скромніші за тиждень боїв, коли ЗСУ їх перемелять і змішають з землею майже остаточно", – сказав він.



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