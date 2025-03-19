До останнього боролися з окупантами: на війні загинули двоє жителів Волині

Волинь знову у скорботі – "на щиті" додому повертаються двоє земляків, які обороняли Україну в кровопролитній війні проти російського агресора. Жителі зустрічатимуть своїх героїв Володимира Гаврилюка та Едуарда Ковальчука.

Воїни віддали свої життя за свою родину і нашу державу. Про це повідомляє 24 Канал.

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Житель Волині Володимир Гаврилюк поліг за Україну

18 березня стало відомо, що після місяця боротьби за життя в лікарні помер мужній оборонець із села Прилісне Гаврилюк Володимир Іванович. Із 10 лютого лікарі у Львові намагалися врятувати бійця після важких поранень, отриманих в бою з російськими окупантами. Володимир Гаврилюк народився у 1978 році.

У Прилісненській сільській раді повідомили, що Володимир Іванович служив у лавах Збройних Сил України із серпня 2024 року. Він був бійцем 80 окремої десантно-штурмової бригади.

У боротьбі з окупантами Володимир Гаврилюк отримав поранення. Лікарі до останнього боролися за його життя, але вберегти його не вийшло. Осиротіли стали двоє дітей воїна – дочка Тетяна та син Сергій, який, як і батько, захищає Україну в ЗСУ.



Володимир Гаврилюк помер в лікарні після отриманих поранень / Фото надане Прилісненській сільській раді

Молодий лучанин загинув у бою з окупантами

11 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченко Донецької області загинув житель Луцька Едуард Ковальчук. Як написали в Луцькій міській раді, воїнові було 34 роки. Едуард Володимирович був призваний на військову службу на посаду оператора-розвідника розвідувальної роти. На превеликий жаль, його життя обірвалося на війні.

Герої з честю захищали Україну та боролися з російськими військами до останнього. Вони виконали свій обов'язок і загинули смертю хоробрих.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близькими Володимира Гаврилюка та Едуарда Ковальчука. Вічна шана і пам'ять відважним воїнам-захисникам!