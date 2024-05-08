На війні загинув автор унікальних кадрів випаленого Серебрянського лісу Денис Зелений

Україну сколихнула важка втрата. Так, на жаль, на фронті загинув офіцер секції оперативного планування батальйону Хорив бригади Нацгвардії Буревій Денис Зелений.

Про це в середу, 8 травня, повідомили в мережі кондитерських Honey, де захисник працював менеджером до мобілізації. Денис є автором фото Серебрянського лісу, розташованого біля міста Кремінна в Луганській області, знятого на заході сонця.

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"Навіки в строю"

Так, про смерть українського захисника сповістили колеги Дениса, оприлюднивши відповідний допис у соцмережі.

Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів, щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг. Навіки в строю,

– йдеться у повідомленні.

Військового пам'ятають ще з часів жартівливого відео, на якому він стояв із намальованим на картоні написом: "Ду ю спік паски?", яке активно поширювали у мережі ще то початку повномасштабної війни.

Денис із написом "Ду ю спік паски?": дивіться відео

Є автором найбільш відомого фото Серебрянського лісу

Раніше мережу облетіли знімки сходу сонця у Серебрянському лісі. На кадрах можна побачити, що окупанти абсолютно випалили дерева у лісі, не залишивши там нічого живого.

Випалений Серебрянський ліс / Фото Дениса Зеленого

Їх зафіксував боєць бригади "Буревій" Національної гвардії України Денис Зелений. На кадрах також можна побачити, що все забарвилося у помаранчевий, жовтий та рожеві кольори.

Як у мережі відгукуються про Дениса

У коментарях друзі висловлюють свої співчуття втраті родині та близьким загиблого героя.

Спогади про бійця / Скриншот 24 Каналу

Усі пишуть свої позитивні враження від спілкування з Денисом.

Спогади про бійця / Скриншот 24 Каналу

Хороші спогади написали й відвідувачі закладу, у якому працював боєць до повномасштабного вторгення. Люди пригадують його як відкриту та сповнену позитивом особистість.

Спогади про бійця / Скриншот 24 Каналу

Як зазначили у закладі, у якому працював боєць, деталі про дату і час прощання з Денисом будуть оприлюднені згодом.

Редакціявисловлює свої співчуття сім'ї та близьким загиблого захисника, який до останнього подиху боронив нашу державу. Вічна пам'ять!