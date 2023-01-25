Тесляр, каменяр та аеророзвідник: загинув військовий бригади Чорних Запорожців Олег Собченко

У бою з російським окупантами за українську Донеччину 24 січня загинув військовий бригади імені Чорних Запорожців Олег Собченко. Герой з Черкаської області. Він брав участь у Революції Гідності та боях за Бахмут, Мощун і Лисичанськ.

Про загибель воїна повідомив Національний військово-історичний музей України та колишній нардеп, нині військовослужбовець Ігор Луценко. Окрім того, це вже підтвердили у Генштабі ЗСУ.

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Що відомо про загиблого воїна

Олег Собченко мешкав у Корсунь-Шевченківському Черкаської області. 4 грудня йому виповнилося 49 років.

Чоловік багато років працював над відновленням меморіалів та могил вояків Армії УНР. Він належав до команди благодійного фонду "Героїка", метою якого є збереження пам’яті про захисників України столітньої давнини. Олег власноруч працював над відновленням пам'ятників як тесляр та каменяр.

Також він був активним учасником Революції Гідності та дістав чисельні пошкодження під час протистояння у Черкасах.

Був першим з комбатантів, хто у березні зібрав для нашого музею цінні експонати. Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям цього скромного та працьовитого ідеаліста, яким він закарбувався у пам’яті,

– зазначили в Національному військово-історичному музеї.

Ігор Луценко зазначив, що познайомився з Олегом на Майдані. Та додав: "Під час подій Вогнехрещі на майданівців у Черкасах напав Беркут. Олегу проломили лоба, буквально розтрощили кістку. Його чудом врятували з лікарні, вивезли за кордон. Потім він отримав за ті події свій перший орден "За Мужність".

Участь у війні

У 2014 – 2016 роках Олег Собченко воював у складі добробатів. У лютому 2022-го він долучився до 72-і бригади імені Чорних Запорожців, героїчно захищаючи Київ під Мотижином.

На початку повномасштабного вторгнення росіян, Олег Собченко боронив столицю. Коли у березні в районі Козаровичів група російських десантників спробувала захопити греблю Ірпеня, він у слушний момент взяв командування на себе.

Ми тоді не дали можливість росіянам взяти під контроль воду в річці Ірпінь – річці, котра потім, завдяки відкритій греблі, розлилася і вирішальним чином допомогти захистити столицю з Півночі, утримати Мощун. Безумовно, за це, а також за багато інших подвигів, Олег заслужив звання Героя України,

– підкреслив Луценко.

Також він додав, що вони разом працювали як екіпаж аеророзвідки 10 місяців повномасштабної війни. Також Олег Собченко брав участь у боях за Лисичанськ, Мощун і Бахмут



Олег Собченко був аеророзвідником / Фото з соцмереж Ігора Луценка

Згодом речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Олег Собченко загинув 24 січня у Вугледарі.

Сьогодні (24 січня – 24 Канал) в бою з російськими окупантами – він всього себе присвятив боротьбі і віддав за Україну найцінніше – своє життя,

– підкреслив Ковальов.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять і слава Герою Олегу Собченку.