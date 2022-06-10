На війні загинув відомий військкор Олексій Чубашев

У війні з російськими загарбниками загинув відомий український військовий кореспондент Олексій Чубашев. У 2021 році захисника звільнили у запас, однак після повномасштабного вторгнення він повернувся до лав ЗСУ, аби боронити Україну.

Про загибель Чубашева розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Наразі невідомо, де та за яких обставин загинув захисник.

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У війні з окупантами загинув відомий військкор Олексій Чубашев

Макарук розповів, що 10 червня загинув його друг, автор та ведучий медійного проєкту для підтримки Збройних Сил України Олексій Чубашев. За словами речника InformNapalm, він був дуже позитивним та професійним журналістом і офіцером.

Людина, яка вірила у свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запам'ятаю назавжди, як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку. І ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі,

– додав Макарук.

Також про смерть захисника написала журналістка Яна Холодна, яка раніше керувала радіостанцією "Армія FM". Вона зауважила, що Чубашев був не просто підлеглим, адже мав неабиякий потенціал.

"Перше військове реаліті "РекрутUA". Ніколи не забуду, як ти прийшов із цією ідеєю, ти горів нею. Першими були ССО, потім десанти, потім морпіхи. Ти багато зробив корисного для армії цими проєктами. Ти жив армією. Ти професійно виріс зі студії. І міг робити багато корисних речей на ТБ. Але 24 лютого ти вибрав інший шлях. Замінив камеру зброєю та пішов воювати", – зазначила журналістка.

Холодна розповіла, що вже після повномасштабного вторгнення у Чубашева народився син. Однак він не мав часу, щоб його побачити, адже це поки було не на часі.

Військовий психолог Андрій Козінчук зауважив, що Чубашев робив дуже реалістичні воєнні репортажі. І складалося враження, що він постійно готується до війни.

"Нещодавно мені написала дівчинка, що хоче стати психологом в армії, виявляється вона у кафешці це сказала, Льоха це почув і відправив до мене. Ну, тобто, розумієте, навіть у мініситуації намагався допомогти людям. Загинув на війні", – написав Козінчук.

Коротко про Олексія Чубашева

У 2008 році Чубашев почав навчатися у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

Наступного року він взяв участь у параді з нагоди Дня Незалежності.

У 2010 році Чубашев вступив на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Через 5 років відбулася перша ротація – захисник поїхав на Донбас.

Того ж року він почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони. Чубашев був автором та ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу "Рекрут".

28 лютого 2021 року у бійця закінчився другий офіцерський контракт із ЗСУ. Чубашев не став його продовжувати та був звільнений у запас.

Після цього журналіст розвивав власні проєкти. Однак, коли 24 лютого Росія напала на Україну, Чубашев повернувся до лав ЗСУ.

В захисника залишились дружина, 5-річна донька і син, який народився цьогоріч у березні.

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