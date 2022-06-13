Війну оплачує кожен росіянин: Кремль вирішив фінансувати вторгнення за рахунок глибинки

Російська військово-політична верхівка не відчуває браку коштів на підтримку війни в активній фазі, однак при цьому не бажає виділяти занадто багато з державного бюджету. Путінське оточення вирішило максимально долучити до фінансування загарбницького війська федеральні республіки.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, путінська кліка почала чергові примусові збори серед чиновників та підприємців "на допомогу Донбасу". Крім того, у Москві зобов'язали найбільш депресивні регіони виділити кошти "на відновлення" квазіреспублік.

Дивіться також Сахалін та Камчатка: після війни Росія масово відправлятиме всіх колаборантів до глибинки

Формально у Кремлі пояснюють необхідність виділення грошей створенням системи "шефства" над певними районами ОРДЛО.

Дотаційні та депресивні регіони оплачують війну Путіна

На початку червня стало відомо, що рознарядка витрат "на Донбас" передбачає виділення з бюджету Республіки Саха 500 мільйонів рублів.

З урахуванням того, що лише у 2021 році дефіцит бюджету Якутії становив кілька мільярдів, а цьогоріч взагалі буде величезним, подібні витрати будуть вкрай болючими для жителів цієї глибинки. Адже замість того, аби фінансувати хоча б якісь критично значущі для Якутії проєкти, Путін фактично відбирає у росіян гроші на свою "іграшку".

Аналогічні рознарядки про примусове виділення коштів з бюджетів отримали також в інших республіках.

При цьому, звісно, ніякого відновлення Донбасу, на яке примусово скидатимуться загарбники, не планується. Ці гроші мають піти виключно на фінансування війська та підтримання бойових дій. Тобто на руйнування, а не відбудування.

Крім того, у Кремлі знову надіслали до місцевих адміністрацій в кожній глибинці накази з проведенням зборів "на підтримку жителів квазіреспублік". Кожен чиновник чи держслужбовець має підписати лист про "добровільну" передачу грошей, які вирахують з їх зарплат. Наприклад, у спеціаліста улусу можуть забрати до 3 тисяч рублів. Прибиральниця лікарні має переказати на підтримку путінської війни 500 рублів.

Чи підтримують звичайні жителі російської глибинки подібні підходи до стягування коштів з їх і без того маленьких зарплат – риторичне питання. Але масово скаржитися чи влаштовувати якісь бунти ніхто не збирається. На це у Кремлі, в принципі, й розраховували, адже позиція "раби все стерплять" є для Путіна та його оточення принциповою.

Війну оплачує кожен росіянин

Фактично кремлівські злочинці перетворили Росію на великий концтабір, де жителі глибинки не мають жодних прав та перспектив. Де піти до армії та вбивати цивільних – чи не єдиний варіант сплачувати комуналку та мати можливість купувати цукор. Де матері відмовляються від власних дітей за кілька мільйонів рублів компенсації.

Війну Росії проти України оплачує кожен громадянин, навіть якщо він не голосував за Путіна та вважає себе опозиціонером-лібералом. За ідею захоплення чужої для себе держави масово розплачуються життям буряти, якути, чеченці та дагестанці, а також жителі інших регіонів країни-агресорки.

Ті, хто не бере безпосередньої участі у війні, підтимує її або своїм мовчанням, або сплаченням податків. При цьому кількість грошей, яку люди так чи інакше сплатять за напад Росії лише збільшуватиметься. І йдеться зовсім не про репарації та компенсації Україні збитків, адже для того, щоб Путін міг далі воювати, Росії доведеться постійно збільшувати витрати на армію. При цьому у Кремлі підтримуватимуть певний рівень життя Москви та Санкт-Петербургу до останнього, а отже глибинка страждатиме дедалі більше. Саме для цього 8 червня депутати Держдуми надали Путіну можливість вводити будь-які обмеження в банківській сфері. А це означатиме, що кожен громадянин Росії може залишитися без власних заощаджень. Втім, якутів та бурятів це навряд хоча б якось торкнеться, адже у депресивних регіонах накопичити хоча б якусь суму "на чорний день" ніхто не міг і до війни.