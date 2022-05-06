На війну проти Україну продовжують надсилати російських строковиків, – розвідка

Попри запевнення російської влади, що на війну Росії проти України не будуть відправляти солдатів, які проходять строкову службу, це постійно відбувається.

Строковиків все більше в армії Росії

Українська розвідка з'ясувала, що через величезні втрати Росії на війні, їм потрібно терміново поповнювати резерви "живої сили". Дедалі частіше фіксуються випадки розв'язання цієї проблеми завдяки строкових військових.

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ГУР встановило, що до складу 217 повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії, яка базується в Іваново, залучають військовослужбовців строкової служби до бойових дій на території України. Зараз це збройне формування окупантів бере участь у боях на території Харківської області.

Поспіх в питанні відновлення втрат призводить до скорочення періоду навчання майбутніх окупантів. Новобранці 8 армії південного військового округу збройних сил Росії проходять 4-денний курс підготовки. Після чого направляються на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України,

– зазначили в розвідці.

Мобілізація медиків Криму

Також там встановили, що російська влада на примусово-добровільній засаді направляє до 40 медичних працівників Криму у безоплатне відрядження на окуповані території Донецької області. Термін "відрядження" – до 2 тижнів. Окупанти кажуть, що мета таких робочих поїздок – "надання допомоги".

Дезертирство та небажання воювати проти української армії

У розвідці зазначають, що нині почастішали випадків дезертирства з загарбників з окупаційної російської армії. Наприклад, в селі Рибальче Херсонської області окупанти розшукують 15 військовослужбовців Росії. Вони не хочуть вступати в бойові дії з українською армією і втекли з місця дислокації підрозділу.

Допомога українській розвідці

Видання The New York Times з посиланням на американських посадовців повідомляє, що розвідка США надає безпрецедентний обсяг даних українським військовим. Вона допомогла знищити багатьох російських офіцерів. Однак, про пересування найвищого керівництва розвідка США не повідомляє українській стороні, бо Кремль це може розцінити, як втручання у війну, що призведе до ескалації.

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