Війну тепер видно не з екранів телевізора: у Польщі бачили ракети, які летіли на Львівщину
13 березня 2022 , 12:46Читать новость на русском
Джерело:Visegrád 24
Ракетний напад Росії на територію Міжнародного миротворчого центру в Яворові вдалося зняти зі сторони Польщі. Попадання ворожих снарядів відбулося на території колишнього учбового центру НАТО.
За даними місцевої влади, у яворіський Міжнародний центр потрапило 30 ракет.
Важливо 35 людей загинули внаслідок авіаудару по Яворівському полігону
Напад вдалося зафіксувати з польсько-української сторони – на відео видно спалахи.
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