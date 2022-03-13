Війну тепер видно не з екранів телевізора: у Польщі бачили ракети, які летіли на Львівщину

13 березня 2022 , 12:46
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Джерело:

Visegrád 24

Ракетний напад Росії на територію Міжнародного миротворчого центру в Яворові вдалося зняти зі сторони Польщі. Попадання ворожих снарядів відбулося на території колишнього учбового центру НАТО.

За даними місцевої влади, у яворіський Міжнародний центр потрапило 30 ракет.

Важливо 35 людей загинули внаслідок авіаудару по Яворівському полігону

Напад вдалося зафіксувати з польсько-української сторони – на відео видно спалахи. 

 

До теми – Резніков відреагував на обстріл Яворівського полігону та вкотре звенувся до НАТО: дивіться відео 

 

Автор: Ярослава Прадід