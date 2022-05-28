Показовий виступ кульгавої армії

Зрозуміло, що перевірками сил реагування в Білорусі вже нікого не здивувати, вони там регулярні, особливо після повномасштабного вторгнення в Україну російських окупантів. А ось розконсервація техніки, що зберігається, – це щось нове.

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Пресслужба Міністерства оборони Білорусі зазначає, що буде перевірено озброєння та військова техніка, які перебувають на тривалому зберіганні у військових частинах бойового, тилового та технічного забезпечення.

Якщо навскидку оцінити потенціал консервованої техніки в Білорусі, то, наприклад, танків на зберіганні в армії Республіки Білорусь приблизно 700 одиниць лише модифікації Т-72А та Б. Або не менше 40 одиниць САУ 2С1 "Гвоздика" та 60 одиниць 2С3 "Акація". І так щодо кожного типу військової техніки можна довго перераховувати.

Постає питання, навіщо це потрібно Білорусі, якщо вона, по-перше, не бере участі в якійсь повномасштабній війні й не зазнає втрат у техніці, а по-друге, не збільшує чисельність своїх збройних сил, під яку і буде потрібна нова техніка?

Неприваблива перспектива "м'ясорубки" для білорусів

Чи Білорусь готується відкривати другий фронт проти України на користь російських окупантів? Зазначу одразу, що на Білорусь постійно чиниться тиск з метою змусити Мінськ використати свою армію проти України. Але понад три місяці Лукашенко не йде на поступки в цьому питанні. Так, він надав територію для інтервенції, але на передачу своєї армії російським генералам не пішов. А зараз, коли поразка у війні очевидна, тим більше.

Крім того, 24 лютого до Чернігівської та Київської областей вторглося до 40 батальйонно-тактичних груп, найбільш боєздатних у Збройних силах РФ. Досягнути своїх цілей їм не вдалося. У Республіці Білорусь нині боєздатних лише 20 батальйонно-тактичних груп, та й то – боєздатних на папері.

Армія без військового досвіду з недостатньою кількістю сил і засобів, що поступається за вишколом навіть російській, яка не протрималася на північному плацдармі й місяця? Це для білорусів буде м'ясорубка, і білоруські генерали це чудово розуміють.

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Дефіцит заліза поповнюють мотлохом

Тим часом, вже давно відзначається нестача в Росії сучасної, модернізованої військової техніки, й дедалі частіше в зоні бойових дій можна бачити не парадні танки Т-72Б3, Т-80БВМ та Т-90 "Прорив", а Т-72Б і Т-80БВ навіть без динамічного захисту.

Ба більше, в 943 центрі забезпечення мобілізаційного розгортання в Новоозерному тимчасово окупованого Криму розпочали розконсервацію танків Т-62, які перебувають на зберіганні. Командування Південного військового округу формує у складі з'єднань округу полків резерву, у тому числі танкових, що комплектуються танками Т-62, перший полк, який формується в частинах Чорноморського флоту.

Також зняття зі зберігання танків Т-62 відзначається в 904 ЦЗМР, в Кам'янськ-Шахтинському Ростовської області. Цими танками доукомплектують танковий полк резерву з урахуванням 150 МСД 8А.

У Південному військовому окрузі планується заповнити пробіл трьох танкових полків та п'ятьох мотострілецьких полків цією технікою. Кількість танків Т-62, що знімаються зі зберігання, – 312 одиниць.

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Росія намагається компенсувати втрати своїх військ в Україні танками, які не виробляються з 1975 року? І не тільки.

Зі складів зберігання 205 ОМСБр у Будьонівську зі зберігання знімають гаубиці Д-20. Ті самі, що були прийняті на озброєння у 1953 році.

Очевидно, що Росія відчуває нестачу техніки, якщо було ухвалено рішення знімати зі зберігання танки, найновіший з яких 1975 року випуску та є моральним і технічним анахронізмом!

А тому перевірка на базах зберігання в Білорусі цілком може проводитися саме в інтересах Росії, яка вичерпує свої резерви і звертається за допомогою до тих, хто просто не може їм відмовити в її наданні.

Щодо вторгнення в Україну армії Білорусі, то ця ймовірність дуже низька, яка нівелюється їх боєздатністю.

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