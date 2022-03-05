Війну ведуть з цивільним населенням, – Маляр про цинічні дії ворога

У Міноборони розповіли, що загальна перевага в Україні за ЗСУ. Проте ворог веде війну з цивільним населенням.

Відповідну інформацію повідомила у ефірі каналу "Рада" заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Про це вона розповіла 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

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Громадяни на Заході мають переконувати свою владу закрити небо

Ганна Маляр пояснила, що наразі закриття неба – це ключова ціль й вкрай важливо піднімати західне суспільство, щоб саме вони транслювали це своїй владі.

Якщо порівнювати Росію та Захід, то влада все-таки дослухається та бере до уваги позицію свого суспільства,

– заявила Маляр.

Заступниця міністра пояснила, що Захід повинен усвідомлювати: "Оборона неба – це не тільки оборона України – це оборона Європи. Вони повинні це усвідомлювати".

Ганна Маляр пояснила, що дії Путіна не те що непередбачувані, а викликають багато питань з приводу того, що відбувається.

Якщо нас слухають наші громадяни, які живуть в інших країнах, то ви повинні зараз організовувати ті суспільства та організовувати нашу діаспору та людей, щоб доносити позицію до урядів інших країн – що ніякого іншого виходу немає. Тут зволікання – це ціна існування і України, і Європи,

– заявила Маляр.

Додала також, що це ціна життів тисяч невинних людей, тому що війну ведуть з цивільним населенням.

Заступниця міністра пригадала, що такі дії Путіна – це порушення всіх міжнародних норм, правил та звичаїв війни.

"У 21 столітті, коли світ фактично не може зупинити одну… Я підбираю слова (мовиться про Путіна – 24 канал) людину з неадекватною поведінкою, то це вирок сучасній цивілізації. Так не може бути в 2022 році", – підсумувала Маляр.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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