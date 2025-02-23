"Війну зараз можна зупинити, але питання – як": Єрмак про "залізобетонні" гарантії безпеки

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак зазначає, що від того, як закінчиться війна в Україні, залежить не тільки майбутнє Європи, а й світу. Однак для цього Україна потребує залізобетонний гарантій безпеки.

Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Єрмак висловився про те, який повинен бути мир в Україні

Як зазначив Єрмак, позиція України лишається незмінною: для нас не може бути компромісів щодо незалежності, територіальної цілісності та суверенітету.

Саме на цих позиціях знаходиться Україна, і саме з цих позицій ми хочемо, – ніхто у світі не хоче більше за українців, – хочемо миру. Але справедливого, стійкого миру, який точно забезпечений залізобетонними гарантіями безпеки,

– наголошує очільник ОП.

Андрій Єрмак зауважив, що наша країна має поганий досвід домовленостей, які, на жаль, не спрацювали. За кілька днів до повномаштабного вторгнення Зеленський та українська делегація у Мюнхені зверталася до світу з закликом "Ніколи знову". На жаль, ніяких мір для запобігання агресії тоді не було: ні зброї, ні превентивних санкцій.

Єрмак зазначив, що зараз справді є можливість та момент зупинити війну. Однак для українців важливо, як ця війна закінчиться, якими певними гарантіями безпеки буде забезпечений мир.

Зауважимо, очільник МЗС Андрій Сибіга зазначив, що президент України ставить перед собою завдання закінчити війну у 2025 році. Зараз йде максимальна мобілізація дипломатичної служби, аби досягти миру.