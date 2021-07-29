Про це повідомили журналістам у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі 29 липня. А вийшов Малиш за день до цього.

До теми ОПЗЖ не виганятиме заступника голови Харківської облради, якого зловили на хабарі

Скільки він заплатив

У САП повідомили, що Малиш вніс заставу в день виходу зі слідчого ізолятора. Розмір застави – 4,7 мільйона гривень.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав чоловікові запобіжний захід. Рішення передбачало тримання під вартою до 20 вересня.

Коротко про затримання Андрія Малиша

Чиновника разом зі спільником-адвокатом викрили на хабарі у понад мільйон гривень.

Гроші йому нібито передавав частинами очільник комунального підприємства.

Малишу обрали запобіжний захід 24 липня.

Голова Харківської облради Артур Товмасян повідомив, що в нього провели обшуки.

Це робили агенти НАБУ та САП.

Затримання Андрія Малиша політсила ОПЗЖ.

Там сказали, що не мають наміру виганяти чиновника з партії.