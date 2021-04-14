Військ більше, ніж будь-коли з 2014 року, – США оцінили військову присутність Росії

В ОБСЄ підрахували, скільки загалом військових Росія вже перекинула на кордон із Україною та в окупований Крим. Там зазначають: загроза є значною і все схоже на сценарій з нападом у 2014 році.

Представниця місії США в ОБСЄ Кортні Австріян повідомила, що Росія перекинула додатково в Крим 15 – 25 тисяч своїх військових. Про це вона сказала на спеціальному спільному засіданні Форуму зі співробітництва в галузі безпеки у Відні.

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Військ більше, ніж будь-коли з 2014 року

У своєму виступі представниця США зазначила, що згідно з інформацією, отриманою з доступних джерел, зараз у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж будь-коли з 2014 року. І з цього приводу Україні є чому перейматися.

Україна має рацію, що стурбована цією діяльністю. І в 2008, і в 2014 році Росія аналогічним чином об'єднувала сили перед тим, як розпочати військові операції проти Грузії, а потім України,

– зазначила представниця США.

До числа перекинутих військових входять піхота, танкові батальйони, вертольоти, засоби ППО. У Криму, за оцінками ОБСЄ, чисельність військовослужбовців Росії становить 31 500 осіб. Там розгорнуті сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі і крилаті ракети берегової оборони.

Росії нагадали, що така діяльність без попереднього повідомлення сусіда, дестабілізує ситуацію. "Це порушує питання щодо намірів, і, наскільки нам відомо, Україна не зробила жодного кроку, який можна розцінювати як спровокування такої реакції", – зазначила Австріян.



Війська Росії на кордоні з Україною / Інфографіка 24 каналу