Зобов'язані контролювати дії: Південна Корея може відправити в Україну військових спостерігачів

Південна Корея розглядає можливість відправлення групи військових спостерігачів в Україну. Їхньою метою буде спостереження та аналіз розгортання північнокорейських військ на фронті.

Про це повідомляє Reuters. Раніше президент країни Юн Сок Йоль також заявив, що Південна Корея зі готує делегацію до України та ЄС.

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Спостерігачі з Південної Кореї можуть приїхати в Україну

За даними представника президента Південної Кореї, щонайменше 11 000 північнокорейських військових були направлені в Росію, і понад 3000 з них були переміщені ближче до лінії фронту. Він додав, що Пхеньян може здобути цінний досвід для своїх військ, яких залучать до війни на стороні Росії і це становитиме пряму військову загрозу для Південної Кореї.

Тож ми зобов'язані аналізувати та контролювати дії північнокорейських військ проти нашого союзника України,

– заявив чиновник.

Південнокорейські офіційні особи також стурбовані тим, що Росія може надати Пхеньяну у відповідь. Зазначається, що КНДР, ймовірно, отримає від Москви військові та цивільні технології, оскільки Північна Корея намагається запустити супутник-шпигун і оновити можливості міжконтинентальної балістичної ракети.

Раніше Управління оборонної розвідки Південної Кореї заявило, що війська КНДР можуть зазнати великих втрат, якщо їх відправлять у бій через повну відсутність досвіду ведення бойових дій безпілотниками, які широко застосовуються у війні в Україні.