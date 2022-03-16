У військ ворога закінчуються боєприпаси на Сіверському напрямку: почали змінювати тактику

На Сіверському напрямку в армії російських окупантів з'явилися проблеми з постачанням боєприпасів. Відтак вони перестали вести активні наступальні дії.

Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за 15 березня. Такі дані розвідки свідчать про те, що навіть на Донеччині окупантам важко налагодити логістику.

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Чим вони зараз займаються

Протягом доби наші військові фіксували, що замість наступальних дій, орки почали діяти обережніше. Наразі невідомо, скільки часу це триватиме.

На Сіверському напрямку противник протягом дня зосереджував зусилля на веденні розвідки. Має проблеми з забезпеченням військ боєприпасами,

– написали в ЗСУ.

Також там розповіли й інші події на Донбасі за день. Зокрема, на Донецькому напрямку російські загарбники намагалися просуватися на напрямках кількох населених пунктів:

Рубіжне;

Сєверодонецьк;

Лисичанськ.

Проте наші військові дали гідну відсіч і знищили значну частину військ противника були невдалими. Тому окупанти зазнали значних втрат та були змушені відступити.

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