Росія та КНДР на фронті: чому піхота не головна загроза для України

На Курщині північнокорейські війська стикаються з проблемами інтеграції в російську армію. Найбільшу загрозу для України становить не їхня піхота, а артилерія.

Про це розповів співробітник Головного управління розвідки Міноборони у коментарі для LIGA.net, повідомляє 24 Канал. Зокрема, акцентується увага на артилерії, яку використовують росіяни на різних ділянках фронту, та взаємній напрузі між солдатами двох країн.

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Як КНДР стала частиною російської армії на Курщині

У районі сіл Руська Конопелька, Пльохово та Уланок на передових позиціях Курщини підрозділи армії КНДР зіткнулися з серйозною проблемою – нестачею боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

Водночас, північнокорейські війська отримали від Росії значне озброєння, включаючи міномети, автоматичну зброю, кулемети, снайперські гвинтівки та протитанкові комплекси "Фєнікс" і РПГ-7.

Російсько-корейські підрозділи на фронті не можуть досягти злагодженості через значні культурні та мовні бар’єри. Військові з Північної Кореї, яких у російській армії називають "особливими бурятами", мають проблеми з органічним вливанням в зведені підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ Росії.

За словами представника ГУР, заважає не тільки мовний бар’єр, але й відмінності в поведінці та фізичному вигляді.

Секретність участі та внутрішні конфлікти

До нещодавнього часу участь північнокорейських військ у війні була прихована. Їхні підрозділи перевозили окремо від російських в цивільних вантажівках, а російським солдатам і офіцерам доводилося проходити суворі перевірки ФСБ для допуску до їхніх позицій.

Це призводило до нерозуміння та конфліктів між солдатами двох країн, зокрема, відомий випадок "дружнього вогню" по техніці батальйону "Ахмат", що призвів до загибелі восьми кадирівців.

Артилерія КНДР – серйозна загроза для України

Для України значно більшу проблему становить не піхота північнокорейців, а їхня артилерія. Мова йде про самохідні артилерійські установки М-1989 Koksan, які росіяни активно використовують на різних ділянках фронту, а також для обстрілів мирних населених пунктів поблизу лінії фронту.

Попри те, що техніку надають корейцям, її основне призначення – це підтримка російських військ. Важливо, що північнокорейці в основному виконують роль "м'яса", відправленого на фронт без достатнього оснащення та боєприпасів для ефективного ведення бойових дій.