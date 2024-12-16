Не були готові до труднощів: в ISW назвали головну проблему військових КНДР на Курщині

Військові КНДР, які воюють на боці Росії у Курській області, зазнають втрат ті відкривають "дружній вогонь" по кадирівцях. Вочевидь солдати Північної Кореї не готові були до труднощів, через які координувати дії з російськими окупантами не виходить.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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З якими проблемами стикаються військові КНДР

Як наголошують аналітики, солдати Північної Кореї стикають з очікуваними труднощами на фронті. Так, вони не лише зазнають втрат, але й не можуть подолати мовний бар'єр. Крім того, погана координація з російськими військами підриває проведення операцій у Курській області.

В ISW підтверджують цей факт повідомленнями Головного управління розвідки України. Так, нещодавно солдати КНДР у Курській області відкрили "дружній вогонь". Вони обстріляли машини чеченського батальйону "Ахмат". У результаті загинуло 8 кадирівців.

Аналітики припускають, що це сталося саме через мовний бар'єр між російськими та північнокорейськими силами.

Погана координація та поточні проблеми з комунікацією між російськими та північнокорейськими силами навряд чи вирішаться найближчим часом. Це продовжить ускладнювати проведення російських військових операцій у Курській області,

– мовиться у звіті ISW.

До слова, раніше у ГУР повідомили, що військові КНДР вже зазнають втрат на фронті. Орієнтовно, у Курській області вже могли ліквідувати близько 200 солдатів Північної Кореї.

Крім того, упродовж доби 14 – 15 грудня у Курській області загинули щонайменше 30 північнокорейських військовослужбовців, ще кілька десятків отримали поранення різного ступеня тяжкості.