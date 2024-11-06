У США підтвердили перше залучення військових КНДР до бойових дій на Курщині, – ЗМІ

Росія залучила до війни проти України військових Північної Кореї. У США підтвердили перший бій із цими військами у Курській області.

Американські посадовці розповіли, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області в останні дні. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Відбулось "невелике зіткнення"

Один з посадовців, який захотів лишитись анонімним, сказав, що вони брали участь в боях 4 листопада. Водночас жодних подробиць щодо бойових дій не надали. Також невідомо, чи були втрати серед військових КНДР.

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші бої між українськими військовими та північнокорейськими військами "відкривають нову сторінку нестабільності у світі". Це сталось після того, як міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що відбулося "невелике зіткнення".

Раніше цього тижня Пентагон заявив, що в Курській області перебуває щонайменше 10 000 північнокорейських військових.